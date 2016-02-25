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تنفيذ 396 حكمًا قضائيًا وضبط 85 هاربًا فى حملة أمنية بالإسماعيلية

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تنفيذ 396 حكمًا قضائيًا وضبط 85 هاربًا فى حملة أمنية بالإسماعيلية تنفيذ 396 حكمًا قضائيًا وضبط 85 هاربًا فى حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 396 حكمًا متنوعًا منها 252 حكمًا جزئيًا و10 أحكام مستأنفة و49 حكم غرامات، 26 حكم سايرة، و3أحكام جنائية، و16 حكم مخالفات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 85 متهمًا محكومًا عليه، تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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مصر 365