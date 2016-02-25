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بالصور.. تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات بمركز أرمنت غرب الأقصر

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بالصور.. تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات بمركز أرمنت غرب الأقصر بالصور.. تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات بمركز أرمنت غرب الأقصر
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، حملات مكبرة لإزالة التعديات على حرم الطرق الصحراوية والزراعية، وتأتى تلك الحملات فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على أراضى الدولة والرقعة الزراعية والطرق السريعة صحراوية وزراعية من أى أعمال إتلاف أوتعدى، وبناءً على تعليمات اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر.

ونجحت جهود تلك الحملات بدائرة مركز أرمنت بصحبة هيئة الطرق والكبارى ورجال المحليات والمعدات اللازمة، فى تنفيذ 10 قرارات إزالة للتعديات على الطريق الصحراوى الغربى، كما تم تنفيذ 75 قرار إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية فى منطقة الجمعية الزراعية بأرمنت.

تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات بمركز أرمنت غرب الأقصر (1)

تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات بمركز أرمنت غرب الأقصر (2)

تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات بمركز أرمنت غرب الأقصر (3)

تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات بمركز أرمنت غرب الأقصر (4)

تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات بمركز أرمنت غرب الأقصر (5)

تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات بمركز أرمنت غرب الأقصر (6)

تنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات بمركز أرمنت غرب الأقصر (7)
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