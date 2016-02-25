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تحذير للرجال | تعرف على ما يحدث لجسمك إذا تحدثت لمدة ساعة يوميًا فى الهاتف المحمول

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تحذير للرجال | تعرف على ما يحدث لجسمك إذا تحدثت لمدة ساعة يوميًا فى الهاتف المحمول تحذير للرجال | تعرف على ما يحدث لجسمك إذا تحدثت لمدة ساعة يوميًا فى الهاتف المحمول

يقع العديد من الرجال فى عدد من أخطاء الجسيمة و الخاطئة التى تهدد صحتهم الإنجابية ، و تعوق قدرتهم على الزواج ، و هناك بعض الرجال يقومون بالتحدث لأكثر من ساعة يوميًا فى الهاتف المحمول ، و ذلك بعد أن تطورت التكنولوجيا بشكل كبير بين أوساط الشباب.

و بحسب ما تم نشره فى موقع روسيا اليوم ، فإن الرجال اللذين يتحدثون بشكل كبير فى الهاتف المحمول ، و يضعون هواتفهم فى جيوب بنطالهم ، هؤلاء معرضون أكثر من غيرهم من خطر الإصابة بمشاكل فى الخصوبة.

و بحسب نفس الدراسة ، فإن الرجال التى تستخدم الهاتف المحمول فى التحدث أثناء شحن الهاتف ، فأنهم أكثر عرضة بتشوهات الحيوانات المنوية.

و ذلك بسبب أن درجة الحرارة و السخونة المنبعثة بفعل الموجات الكهرومغناطيسية ، تعمل على رفع درجة حرارة الحيوانات المنوية للرجل ، و التى غالبًا ما تموت بسبب شدة درجات الحرارة.

و أكدت النتائج التى تم إجراءها على عدد كبير من الرجال اللذين يستخدمون الهواتف النقالة لفترات طويلة ، يعانون من إنخفاض فى جودة الحيوانات المنوية.

بالنسبة للأشخاص اللذين يضعون هواتفهم فى جيوب البنطلونات ، فهم أكثر الأشخاص ضررًا ، حيث يؤدى ذلك إلى الإصابة بأمراض السرطان ، خاصًة سرطان البروستاتا ، و قد يؤدى أيضًا ذلك إلى إستئصال إحدى الخصيتين ، بسبب الموجات الناتجة عن الهاتف أثناء وجوده داخل البنطال.

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