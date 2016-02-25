ضبط مستودع بوتاجاز يحوى 3 آلاف اسطوانة قبل بيعها بالسوق السوداء بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة اليوم، الخميس، من ضبط صاحب مستودع قبل بيعه 3 آلاف اسطوانة بوتاجاز فى السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها عدم ترحيل مالك مستودع بوتاجاز بنطاق محافظة القاهرة الرصيد بدفتر 21 بترول وتجمعيه كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز "صغيرة الحجم" المدعمة من قبل الدولة بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيدًا من فارق الأسعار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المستودع وضبط المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط المسئول عنه وبالفحص تبين تجميعه 3510 اسطوانات بوتاجاز، استعدادًا لبيعها فى السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.