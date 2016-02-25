للتحري عن عنوان محمود بدر.. تأجيل استئناف حظر حركة «تمرد» لـ ٢٤مارس

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، تأجيل الاستئناف على حكم أول درجة القاضى بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد، إلى جلسة 24 مارس القادم، وذلك للتحرى عن مقر سكن مؤسس الحركة “محمود بدر” الصحيح، بدلا من العنوان الخاطئ الذى أبداه فى الدعوى، بصفته الممثل القانونى عن الحركة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بإحالة الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات بحظر «حركة تمرد»، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإداري، لعدم الاختصاص الولائي.

وكان فرحات تقدم الشهر الماضي بدعوى قضائية، أمام الأمور المستعجلة يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.