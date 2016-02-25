صور|محافظة اسيوط تجرى القرعة العلنية لتسيير 30 ميكروباص لأسيوط الجديدة‎

أجرت محافظة أسيوط قرعة العلنية للمتقدمين للحصول على 20 ميكروباص سعة 14 راكب للربط بين موقف الأزهر بمدينة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة و10 ميكروباص 8 راكب للعمل كسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة.

ومن ناحيته قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ان توفير وسائل مواصلات الى مدينة أسيوط الجديدة يساعد في جذب السكان اليها مشيرا الى ان المدينة تعتبر مستقبل محافظة أسيوط في التمدد العمراني والتوسع السكني وطالب محافظ أسيوط كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالعمل على توفير كافة احتياجات المدينة الجديدة بالتنسيق مع جهازها.

و أكد اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام محافظة أسيوط أن إجراء القرعة تم بشكل علنى وخضع لقواعد الشفافية والحيادية بناءا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط منوها ان الميكروباصات الجديدة ستوفر أكثر من 50 فرصة عمل لشباب محافظة أسيوط كما شدد على التأكد من أعداد الأسماء داخل الصندوق الذى يتم إستخدامه فى إجراء القرعة ومطابقتها بالعدد المتقدم للقرعة قبل البدء فى إجراء القرعة.

كما أوضح العميد علاء عبد الجابر أن عدد المتقدمين للحصول الـ20 ميكروباص سعة 14 راكب بلغ 68 متقدم تم إجراء القرعة العلنية عليهم منوها انه يتم إختيار 5 متقديم إضافيين فى حالة إعتذار أحد الـ 20 الذين وقعت عليهم القرعة عن الإستمرار فى إجراءات الترخيص لهذه الميكروباصات كما بلغ عدد المتقدمين للحصول على 10 ميكروباص 8 راكب للعمل كـ (سرفيس) داخل أسيوط الجديدة 8 متقدمين تم حصولهم على الميكروباصات بالتزكية.

ومن جانبة أكد رميح عبدالحسيب مدير الصندوق الإجتماعى للتنمية على توفير الصندوق الإجتماعى لقروض لمن وقع عليهم السحب خلال القرعة ولمن يحتاج إلى هذا التمويل يجب عليه ان يتقدم لمكتب الصندوق الإجتماعى ويقدم المستندات المطلوبة بحيث يكون الحصول على القرض خلال شهر من تقديم الطلب كما يتم إعفاء أصحاب الميكروباصات من الضرائب لمدة 5 سنوات لأنها مدعمة من الدولة.