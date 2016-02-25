المرصد: الحكومة السورية تستعيد بلدة خناصر من تنظيم «داعش»

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن قوات الحكومة السورية مدعومة بضربات جوية روسية مكثفة، استعادت السيطرة على بلدة خناصر من قبضة تنظيم “داعش”، قرب طريق يستخدمه الجيش للوصول إلى حلب.

وتقع خناصر على بعد نحو 50 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من مدينة حلب، وذكر المرصد أن مقاتلي التنظيم سيطروا على المدينة قبل يومين.

وفي تقرير منفصل قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن “وحدات من الجيش تعيد الأمن والاستقرار إلى بلدة خناصر”.

ولم يتضح ما إذا كان قد أعيد فتح الطريق إلى حلب الذي انقطع نتيجة الهجوم، واضطرت القوات الحكومية لاستخدام طريق خناصر للوصول إلى حلب بعد سيطرة المعارضة على الطريق الرئيسي إلى المدينة والواقع غربا.