نبيل العربي يتوجه إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي الروسي

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية متجها إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي الروسي، المقرر عقده الجمعة، بين ترويكا مجلس الجامعة العربية “الإمارات، والأردن، والكويت”، ووزير خارجية روسيا .

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، القضايا التي تتعلق بالأزمة السورية؛ نظرا للدور الروسي الفاعل في هذة الأزمة، حيث سيتم مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا بشكل مفصل في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى مناقشة القضية المركزية للدول العربية القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى .