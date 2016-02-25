صور|محافظة أسيوط تحذر من التعامل على أراضى الهضبة الغربية

حذر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية جميع المواطنين، من التعامل مع أي شخص حول أراضي مشروع الهضبة الغربية.

وقال الدسوقى إنها محاولات نصب على المواطنين، ولإيهامهم بشراء قطع أراضي غير مطروحة من الأساس، منوها عن أن المشروع ما زال في مراحله الأولية والتي بدأ العمل بالمرحلة الأولى بطول 12 كم بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه من إجمالي الطريق الذي يعبر فوق الهضبة بطول 22 كم.

وأضاف الدسوقي، أنه يجري حاليا إعداد المخطط الاستراتيجى العام الخاص بالتجمع العمرانى لمشروع الهضبة الغربية، بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة، ولم يرد للمحافظة حتى الآن أي مخططات عن التجمع حتى الآن.

وأكد محافظ أسيوط، أنه بعد اعتماد المخطط الاستراتيجى لمشروع الهضبة الغربية، يتم البدء في إعداد المخطط التفصيلى الذي يعقبه البدء في طرح وبيع الأراضى بالمشروع.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع محور طريق الهضبة الغربية يبدأ من الطريق الصحراوي الغربي ويمتد حتى الطريق الدائري لأسيوط وكوبري الواسطى، وتم إسناد مرحلته الأولى إلى شركة المقاولون العرب بطول 12 كم.

كما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية، والتي يبلغ طولها 10 كم، منوهًا أن الطريق يتكلف إنشاؤه نحو 300 مليون جنيه، تم رصد 50 مليون جنيه ضمن الخطة متوسطة الآجل للجهاز 2014/2015.

وأضاف بأنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع مع العام المالي 2016/2017م، لافتًا أن أعمال إنشاء الطريق تسير بانتظام وبالتوازي في جميع القطاعات على مسار الطريق بأكمله، ليتم الانتهاء منه قبل الموعد المحدد للتسليم.

وشدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على ضرورة توعية المواطنين بعدم وجود أي معاملات للحصول على أراضى في مشروع الهضبة الغربية في الوقت الحالى قبل اعتماد المخططات للمشروع، وأن أي تعامل في المستقبل سيكون من خلال المحافظة.

ومن ناحيتها نفت المهندسة إيمان على مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة أسيوط صحة ما يتم تداوله عن طرح أو بيع أي استمارات قطع أراضي للتجمع العمرانى الجديد، بمشروع الهضبة الغربية محذرة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات بوجود أي معاملات على أراضى الهضبة الغربية في الوقت الراهن.