إحالة رئيس قسم المشتريات فى الهيئة المصرية العامة للكتاب للجنايات بتهمة الرشوة

المراسل: رمضان عبد العظيم

أحال المستشار أحمد فاروق، رئيس نيابة بولاق أبو العلا، اليوم الخميس، رئيس قسم المشتريات فى الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة، لمحكمة الجنايات، محبوسا لإتهامه بالرشوة، عقب تقاضيه مبلغا ماليا بقيمة 36 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من قبل مالك إحدى شركات الفراشة، مقابل ترسية معرض القاهرة الدولى للكتاب عليه بالمخالفة للقانون.

البداية عندما وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بوجود تعاملات مشبوهة بين الموظف الحكومى، وصاحب كبرى شركات فراشة وتنظيم المعارض بمصر، وتوصلت التحريات السرية لضباط الرقابة عن قيام “م خ”، بدفع 36ألف جنيه على سبيل الرشوة لرئيس قسم المشتريات بالهيئة العامة.

وكشفت التحريات أن هناك اتفاقا مسبقا بين الطرفين بتغيير مدة التعاقد فى الأوراق الرسمية، وأدى ذلك إلى مكسب صاحب شركة الفراشة مبلغ 162 ألف جنيه .

وبعد اطلاع نيابة وسط الكلية بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار وائل شبل، على المحاضر والأدلة المقدمة فى القضية التى قامت بها هيئة الرقابة، تم صدور قرار باحالتها الى نيابة بولاق ابو العلا الجزئية ،والتى امرت بضبط وإحضار المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 462لسنة 2015 عرائض وسط القاهرة.

يذكر أن النيابة استمعت لاعترافات صاحب الفراشة الذى اكد صحة الواقعة بالكامل ،وبناء عليه تم اخلاء سبيله بكفالة 50 الف جنيه، بالاضافة الى حبس المتهم الرئيسى على ذمة التحقيقات .