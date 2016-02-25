أخبار عاجلة

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبيد سالم سعيد البدواوي

Google+ Print
حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبيد سالم سعيد البدواوي حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبيد سالم سعيد البدواوي

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء في الشهيد عبيد سالم سعيد البدواوي حيث قام سموه اليوم بزيارة مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة مصفوت وقدم صادق عزائه ومواساته الى والد وإخوان وذوي الشهيد، راجيا من الله العلي القدير ان يتغمده وشهداء الوطن جميعا بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه مع الصديقيين والابرار.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ان شهداء قواتنا المسلحة الباسلة التي تدافع عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة.. انما يجسدون روح التضامن والاخوة العربية التي تربط شعب دولة الامارات والشعب اليمني الشقيق والشعوب العربية الشقيقة .. سائلا الله عز وجل ان يحفظ قيادتنا الرشيدة من كل مكروه ويديم على دولتنا وشعبنا نعمة الاستقرار والرفاه والتلاحم الوطني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة