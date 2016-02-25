حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبيد سالم سعيد البدواوي

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء في الشهيد عبيد سالم سعيد البدواوي حيث قام سموه اليوم بزيارة مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة مصفوت وقدم صادق عزائه ومواساته الى والد وإخوان وذوي الشهيد، راجيا من الله العلي القدير ان يتغمده وشهداء الوطن جميعا بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه مع الصديقيين والابرار.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ان شهداء قواتنا المسلحة الباسلة التي تدافع عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.. انما يجسدون روح التضامن والاخوة العربية التي تربط شعب دولة الامارات والشعب اليمني الشقيق والشعوب العربية الشقيقة .. سائلا الله عز وجل ان يحفظ قيادتنا الرشيدة من كل مكروه ويديم على دولتنا وشعبنا نعمة الاستقرار والرفاه والتلاحم الوطني.