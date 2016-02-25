طالبات مدرسة بني مزار الثانوية تتظاهرن رفضاً لتعيين مديرة مسيحية

حرض عدد من المدرسين ، طالبات مدرسة بنى مزار الثانوية الصناعية للبنات؛ للدخول فى إضراب مستمر أول أمس وحتى اليوم، داخل فناء المدرسة بعد الحصة الأولى؛ اعتراضا على تعيين “ميرفت سيفين نجيب”، مديرا للمدرسة خلفا للمدير السابق، بحسب ما ذكره الناشط الحقوقي بالمنيا عزت إبراهيم في تصريحات تليفزيونية .

وبحسب إبراهيم، فإن الطالبات المحتجات طالبت باستبعاد “سيفين” كونها مسيحية، وإلغاء القرار الصادر بحق المديرة الجديدة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رمضان عبد الحميد، بالمخالفة للقانون؛ وتعيين مدير جديد للمدرسة، مهددين بأنهن مستمرات فى إضرابهن، وعدم الالتحاق بالفصول لحين تنفيذ مطالبهن، وإلا تم تصعيد موقفهن بالبقاء داخل فناء المدرسة.

وأكد أن “ميرفت”، عينت في منصبها بناء على اجتيازها الاختبارات اللازمة لشغل المنصب متوفقة على 6 أشخاص آخرين، لافتا إلى أنها لم تتسلم منصبها حتى الآن ومن المقرر أن تتسلم مهام عملها السبت المقبل.

وطالب ابراهيم، بضرورة إجراء تحقيق عاجل وإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بعد الاستجابة لطالبات مدرسة بنى مزار الثانوية بنات باستبعاد مدير المدرسة الجديدة واعادة المدير السابق، لافتا إلى أنها خطوة خطيرة فى التمييز الدينى.

وحصلت وكالة «ONA» على نص قرار ندب ميرفت سيفين نجيب، مديرا لمدرسة بني مزار الثانوية الصناعية لمدة عامين، الصادر من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بتاريخ 8 فبراير 2016.

من جانبه؛ قال مصدر بمديرية التربية والتعليم، إن “الواقعة مجرد “دلع بنات” وستزول، مؤكدًا أن المديرة لن تترك منصبها وستتلمه في موعده؛ كونها عُيِّنت بقرار رسمي اتُخِذ عن دراسة كاملة.