صور|محافظ اسيوط : لن اسمح بأى تجاوزات او تقصير فى حق المواطنين

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على “أنه لن يسمح بأى تجاوزات او تقصير فى حق العمال والمواطنين مشيرًا إلى عدم التستر على اى فساد داخل الجهات او الهيئات الحكومية بالمحافظة واحالة جميع ملفات الفساد والشكاوى إلى الجهات الرقابية و تطبيق القانون على الجميع”، على حد قوله.

جاء ذلك خلال لقائه بممثلى العاملين المعتصمين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمناقشة طلباتهم وشكواهم من بعض المسئولين بالشركة بحضور محمد حمدى الدسوقى وابراهيم نظير اعضاء مجلس النواب عن محافظة اسيوط .

واستمع المحافظ – خلال اللقاء – الى طلبات العاملين بالشركة والتى تمثلت فى عمل عقود دائمة للعمال المؤقتين والمحصلين بالشركة وصرف مستحقاتهم المتأخرة والزام الشركة بتوفير وسائل ومعدات الحماية والامان للفنيين بالشركة لحمايتهم من الاخطار وعمل صيانة لبعض محطات مياه الشرب والنهوض بها لتلبية احتياجات المواطنين .

وفى نهاية اللقاء اصدر المحافظ تعليماته بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لمناقشة لمناقشة طلبات العاملين بالشركة وتنفيذ المقترحات التى تم الاتفاق عليها وفقا للقوانين والقواعد حتى لا يضار عامل فى عمله ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مطالبا العمال

> بتقديم اى ملفات او مستندات تثبت اى مخالفة او تقصير الى الجهات الرقابية للتحقق من صحتها والتحقيق فيها .