«مرتساكر» يأمل في التعافي من هزيمة أوروبية بالفوز على اليونايتد

قال المدافع بير مرتساكر يوم الخميس إن أرسنال سيسعى الى التعافي سريعا من هزيمة تجرعها هذا الاسبوع في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم على ارضه امام برشلونة بالفوز في الدوري الانجليزي الممتاز على مانشستر يونايتد في ملعب اولد ترافورد يوم الاحد.

وسجل ليونيل ميسي هدفي برشلونة ليمنح حامل اللقب الفوز 2-صفر قبل مباراة الاياب الشهر المقبل وبينما أصبح التأهل الى دور الثمانية أمرا صعبا يمضي أرسنال بشكل جيد في الدوري الممتاز حيث يبتعد حاليا بنقطتين فقط وراء ليستر سيتي صاحب الصدارة قبل 12 مباراة من النهاية.

وأبلغ مرتساكر موقع أرسنال على الانترنت “سنذهب الى مانشستر يونايتد ونحن في موقف جيد.. لا نرغب في اهدار الفرصة”، وتابع “لدينا فرصة رائعة للتركيز في الدوري الممتاز ونسيان ما حدث في اخر 20 دقيقة أمام برشلونة، بحسب ما ذكرت «رويترز».

واضاف “يتعين تحقيق بعض الانتصارات خارج الارض. لدينا فرصة عظيمة يوم الاحد لتحقيق ذلك مجددا واظهار قدرتنا على المنافسة على اللقب.”

وسيختبر ارسنال قدراته أمام يونايتد الذي يمر بفترة صعبة ويحتل المركز الخامس بفارق ست نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الابطال، وخسر ارسنال مرة واحدة فقط في آخر خمس مواجهات امام يونايتد.