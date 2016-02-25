وزارة الصحة تستقبل رئيس «الوطني الإماراتي»

صرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان بأن الدكتور محمد فتح الله رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان بالإنابة عن وزير الصحة والسكان التقي مساء أمس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بمقر الشركة القابضة للأمصال الحيوية واللقاحات، وذلك لتفقد بعض المشروعات التنموية الإماراتية في مجال الصحة بمصر، بحضور الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد الدكتور مجاهد – في بيان للوزارة اليوم الخميس – أن هذه الزيارة الهدف منها الوقوف على ما تم إنجازه من هذه المشروعات، والتى تضم مشروع استكمال مصنع إنتاج الأمصال الجديد، والذي يساهم في تطوير إنتاج 18 مصلا ولقاحا ضد سموم الحيات والعقارب والثعابين وبعض السموم البكتيرية، ويغطي 100% من احتياجات مصر من الأمصال عالية الكفاءة، كما أنه يساهم في فتح أسواق لتصدير منتجات المصنع إلى بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي “إننا نفتخر بهذا الصرح الطبى كما نفتخر بوجود مؤسسة صحية فى مجال إنتاج الأمصال واللقاحات والأنسولين تصل إلى نسبة الاكتفاء الذاتى بمصر وبسواعد وعقول مصرية مدربة، موضحة أن هذا المشروع يعتبر النواة لمشاريع تنموية إماراتية مصرية مستقبلية لتغطية احتياجات مدن الشرق الأوسط ودولة الإمارات الشقيقة من الأمصال واللقاحات”، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط

وبدورها، أوضحت الدكتورة ألفت غراب “إن مشروع تطوير منطقة خلط وتعبئة مصل شلل الأطفال يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية تمهيدا لإعادة تصنيع مصل شلل الأطفال الفموي محليا بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 مليون جرعة سنويا لتغطية احتياجات برنامج التطعيمات الإجباري، واستغلال المصنع في إنتاج لقاح شلل الأطفال بالحقن لادخالة ضمن برنامج التطعيمات الإجباري بوزارة الصحة، وكذلك استغلال المصنع في تعبئة لقاح الخماسي محليا لتغطية احتياجات برنامج التطعيمات والسوق المحلية وتصدير الفائض”.

وأضافت “أما مشروع تطوير ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع البيوتكنولوجي فيشتمل على خلط وتعبئة الإنسولين واللقاحات، ويسهم في توفير 100% من احتياجات وزارة الصحة المطلوب توفيرها من فاكسيرا، ويسهم كذلك في رفع الطاقة الإنتاجية من الإنسولين من 590 ألف زجاجة سنويا إلى 3 ملايين زجاجة سنويا، بالإضافة إلى إنتاج لقاح الإلتهاب السحائي الثنائي بطاقة تصل إلى 5 ملايين جرعة سنويا لتغطية برنامج التطعيمات الإجباري والسوق المحلية وتصدير الفائض.. أما مشروع تطوير منطقة إنتاج المركزات فيسهم في إنتاج مركزات لقاحات الثلاثي “الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي”، ويستهدف المشروع تطوير ورفع كفاءة وحدات إنتاج مركزات “الثلاثي” محليا ومضاعفة الطاقة الإنتاجية لها، كما يمهد لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاحي الإنفلونزا البكتيرية والإلتهاب الكبدي “ب” واللازمة لإنتاج لقاح (الخماسي)”.

وأوضحت “أما مشروع تطوير معامل الرقابة على الإنتاج فيشتمل على توريد وتركيب 42 جهازا معمليا متطورا بهدف تطوير نظام الرقابة الداخلية على المنتجات بما يسهم في تقييم جميع منتجات الشركة بما يواكب المواصفات القياسية الأوروبية والأمريكية”.