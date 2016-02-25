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ضبط 850 قرص مخدر بحوزة عاطل بالأقصر

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ضبط 850 قرص مخدر بحوزة عاطل بالأقصر ضبط 850 قرص مخدر بحوزة عاطل بالأقصر

أرشيفية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طيبة شمال الأقصر من ضبط 850 قرص مخدر بحوزة عاطل بقصد الاتجار .

تلقي اللواء عصام الحملي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبه من ضبط 850 قرص مخدر ومبلغ مالي قدرف ألف وثلاثمائة وخمس وستون جنيها وهاتف محمول بحوزة المدعو ش . م . ص 40 عاطل ومقيم قرية أولاد عمرو بمحافظة قنا .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار وان المبلغ المالي من متحصلات تجارته والهاتف المحمول لتسهيل البيع مع زبائنه من المتعاطين، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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