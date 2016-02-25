حكاية في الجول – ماذا ستسمي ابنك يا زيدان؟

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه غير قلق بشأن تراجع حظوظ فريقه في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، رغم تقلص فارق النقاط مع الزمالك بالتعادل في آخر 3 مباريات.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة صدى البلد:"يتبقى للأهلي 15 مباراة، أول 8 منهم هم الأصعب، حيث تنتظرنا مواجهات أمام فرق قوية مثل بتروجيت ومصر للمقاصة وإنبي وسموحة والمصري".

وأضاف "الفارق مع الزمالك تقلص إلى 3 نقاط، إلا أننا نتفوق عليه بخطوتين، الأولى الفوز على المنافس المباشر، والثانية الانتصار تحقق بفارق هدفين".

وأوضح: "بطل الدوري يتحدد وفقًا للائحة تنص على أن الفائز باللقب يكون وفقًا للمواجهات المباشرة دون النظر لفارق اعتباري ثم فارق الأهداف".

وأتم عبد الحفيظ: "بمعنى أنه إذا فاز فريق ذهابًا 2-0 وخسر إيابًا 3-1، فإن البطل سيتحدد وفقًا لمباراة فاصلة، وذلك في حالة التساوي في عدد النقاط".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 41 نقطة، خلفه الزمالك برصيد 38 نقطة بعد مرور 19 جولة من المسابقة.