أمين أطباء الغربية: لم تصل شكاوى رسمية بشأن أزمة مستشفى غزل المحلة

أكد الدكتور جرجس زرق الله، أمين عام نقابة الأطباء بالغربية، أن النقابة لم يصلها أى شكاوى رسمية بشأن أزمة مستشفى غزل المحلة حتى تاريخه سواء من الجهات الإدارية، أو من المواطنين.

وأضاف رزق الله فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سمع عن الحادث من خلال بعض المواقع الصحفية، ولم تخطره الصحة رسميا بأى مشكلات بهذ الشأن ولم تصل النقابة ثمة شكاوى لا من الجهات الإدارية المختصة ولا من المواطنين، مشيرا إلى أنه حال ورود شكاوى رسمية من مديرية الصحة سيتم تشكيل لجنة فورية وعاجلة من النقابة لدراسة الأمر وإصدار تقرير رسمى لعرضه على المجلس بشكل طارئ لاتخاذ القرار المناسب.

يذكر أن عاملا بشركة غزل المحلة يدعى "محمد عبد الستار" لقى حتفه، وأصيبت 4 سيدات من عمال الشركة بتشنجات وارتفاع فى درجة الحرارة ورعشة شديدة، بعد أن تم حقنهم بمضاد حيوى "زورين" بديلا عن المضاد الحيوى "سفوتاكس".