ندوة بشركة مياه الشرب بسوهاج تناقش مستقبل الأمن المائى

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ندوة لمناقشة مستقبل الامن المائى المصرى وذلك لبحث سبل الحفاظ على المياه لتوفير حصص مائية تلبى احتياجات المواطنين.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له ، وأضاف الكيميائى كمال الدين عبد الصبور رئيس قطاع المعامل أن الندوة تناولت أسباب تعرض الخزان الجوفى للتلوث والناتج عن دق القيسونات مما يهدد مستقبل الامن المائى المصرى.

وأشارالى دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والمواطنين فى الابتعاد عن دق القيسونات والحفاظ على الاحتياطى المائى الجوفى والذى يمثل مخزون استراتيجى يجب الحفاظ عليه.

كما تناولت الندوة جودة مياه الشرب المنتجة وكيفية مراقبتها من خلال 11 معمل لخدمة 11 مركز على مستوى المحافظة بواقع معمل لكل مركز بالإضافة إلى 11 سيارة معملية مجهزة على مستوى جميع المراكز تعمل على مدار 24 ساعة لرفع وتحليل عينات مياه الشرب كيميائياً بكترولوجياً بالمحطات السطحية المرشحة وذلك من بداية عمليات التنقية المياه حتى نهايتها بواقع عينة كل ساعتين على مدار 24 ساعة يوميا.

كما يتم رفع عينات من مصادر المياه الجوفية بواقع عينة على الأقل كل شهر هذا بالإضافة إلى 10 عينات من الشبكات بكل شارع أو حي بمراكز ومدن المحافظة و 10 عينات من كل قرية رئيسية و 6 عينات من كل نجع وذلك شهرياً من منازل المواطنين وأماكن الخدمة العامة، بالاضافة الى تنفيذ برنامج غسيل الشبكات وخزانات محطات المياه بجميع المدن والقرى والنجوع مرة واحدة علي الأقل شهرياً.

وفى نهاية الندوة تم مطالبة الحضور بضرورة ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي ونقل رسالة التوعية المائية لجميع المواطنين لضمان مستقبل مائى امن للاجيال القادمة.