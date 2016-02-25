الجمعية الجيوفيزيائية الأمريكية بجامعة أسيوط تحصل على شهادة الامتياز

قال الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، إن فرع الجمعية الجيوفيزيائية الأمريكية بجامعة أسيوط حصل على شهادة الامتياز، وذلك للمرة الثالثة وهو ما يعد دليلا على ما يتمتع به فرع الجمعية بالجامعة من مستوى علمى متقدم ودراسات متميزة فى هذا المجال، تحت إشراف الدكتور على حلمى عبد العاطى الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم جامعة أسيوط.

وأضاف الدكتور على حلمى عبد العاطى فى بيان للجماعة اليوم الخميس، أن شهادة الامتياز جاءت بفضل نجاح فرع الجمعية فى تنفيذ أنشطتها المختلفة خلال عام 2014/2015 وفقا لمعايير التميز الخاصة بالجمعية على مستوى العالم.

يذكر أن فرع الجمعية ومقره نادى العلوم الجيولوجية وعلوم الفضاء‏ بجامعة أسيوط، تم اختياره فى الولايات المتحدة الأمريكية عامى 2009 و2010 كأحسن فرع‏ على مستوى العالم Best Practices وذلك ضمن "4" فروع من "240 " فرع للجمعية حول العالم، كما أنه ونظراً لحيازة نادى العلوم الجيولوجية وعلوم الفضاء وفرع الجمعية الجيوفيزيائية الأمريكية بجامعة أسيوط على معايير التميز العلمى، وتحقيق النجاح الباهر خلال أنشطتهم الدولية، تم اختيار جامعة أسيوط لإنشاء فرع الجمعية الأمريكية لجيولوجى البترول فى 30 مايو 2014 والتى تعد أكبر وأقدم جمعية جيولوجية دولية بالولايات المتحدة الأمريكية.