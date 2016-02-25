تعليم كفر الشيخ يستعد لأول مؤتمر لتطوير التعليم الفنى

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر تطوير التعليم الفنى بكفرالشيخ، والذى سيعقد تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل الوزارة وبإشراف عام للسيد السنور المدير العام للتعليم الفنى، اجتماعاً، اليوم الخميس، لتحديد المحاور والأطر التى سيتم النقاش فيها، وكذلك المشاركين من الباحثين وتحديد المحاور الرئيسية .

قال السيد سنور المدير العام التعليم الفنى، إن توصيات المؤتمر ستكون واقعية، ومشروعات قابلة للتنفيذ .

>وأضاف أن المشاركين فى اللجنة التحضيرية المؤتمر رحبوا بدعوة الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل الوزارة بأن يكون التعليم الفنى مشاركا بقوة وفاعلية فى المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بمحافظة كفرالشيخ وبرعاية اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ.