وزير الداخلية يوجه بتوفير سيارات لبيع السلع الغذائية لمحاربة غلاء الأسعار

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتوفير عدة منافذ "أمان" لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشدداً على تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العىء، والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وشدد وزير الداخلية على توفير منافذ "أمان" فى سيارات متحركة لبيع السلع للمواطنين بأسعار زهيدة، حيث تم توفير مجموعة من السيارات بالقرب من ضريح سعد زغلول بالقرب من وزارة الداخلية لبيع السلع الغذائية للمواطنين.