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المصريون بالخارج يطالبون بـ"رقم دولى" للمشاركة فى مبادرة "صبح على مصر"

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المصريون بالخارج يطالبون بـ"رقم دولى" للمشاركة فى مبادرة "صبح على مصر" المصريون بالخارج يطالبون بـ"رقم دولى" للمشاركة فى مبادرة "صبح على مصر"
رحب عدد كبير من المغتربين المصريين بالخارج بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "صبح على " بالتبرع بجنيه واحد يومياً من خلال هواتفهم المحمولة، وذلك خلال كلمته فى احتفالية "رؤية مصر 2030"، التى عقدت أمس بمسرح الجلاء.

وأرسل المواطنين المغتربين لصحافة المواطن عدد كبير من الرسائل للمطالبة بتوفير رقم دولى لهم يمكنهم من خلاله المشاركة فى المبادرة التى أطلقها الرئيس من الخارج.

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