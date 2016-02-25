السعوديه تدعو الحكومة اللبنانية لمعالجة أخطائها بشجاعه وحكمة

دعا السفير السعودي في بيروت “علي عواض عسيري”، أمس الأربعاء 24فبراير، الحكومة اللبنانية إلى معالجة الأخطاء التي ارتكبتها “جهة معينة في الحكومة اللبنانية» تجاه بلاده، «بحكمة وشجاعة”.

وقال عسيري “ما ارتكب من جهة معينة في هذه الحكومة هو الذي أزعج المملكة وأزعج قيادتها، وبالتالي من المفروض أن يعالج هذا الأمر بحكمة وشجاعة”.

وجاء تعليق “عسيري”،ردا على امتناع وزير الخارجية اللبناني “جبران باسيل”( رئيس التيار الوطني الحر_ أبرز حلفاء حزب الله)، عن التصويت على البيانين الذين صدرا عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في يناير، وأدانا هجوم محتجين إيرانيين على بعثات دبلوماسية سعودية في إيران.

واعتبر السفير السعودي أن ما قامت به الحكومة اللبنانية، “لم يكن كافياً وشافياً عن موقف لبنان في المحافل الدولية تجاه بلاده”، مضيفاً: “هذا البلد يرتبط بعلاقة وثيقة وتاريخية مع المملكة، وبالتالي كنا نتوقع منه أفضل من ذلك”.

ومن جهة أخرى صرح وزير الداخلية اللبناني “نهاد المشنوق”، بعد زيارته السفارة السعودية في لبنان، ” إن إصلاح العلاقات مع السعودية يتطلب التصرف بواقعية والاعتذار عن الإهانات”.

وأضاف”لا بد من الاعتراف بأن هناك أزمة جدية تتعلق بمواقف حزب الله المعادية للسعودية، لذلك القرار السعودي ليس غريباً ولا مفاجئاً”.

وياتى ذلك عقب قيام السعودية ،الإمارات ،البحرين ،الكويت،وقطر، بدعوة مواطنيهم بعدم السفر إلى لبنان لأسباب تتعلق بالسلامة.