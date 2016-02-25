صور|مبادرة «الأقصر هتبدأ» تطلق حملة للتبرع بالدم

نظمت مبادرة الأقصر هتبدأ، حملة جديدة للتبرع بالدم، ببنك الدم الإقليمي، بمستشفى الأقصر الدولي، بمشاركة مجموعة كبيرة من شباب الحملة .

وقال محمود المصري منسق الحملة، أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم، والتي تغيب عن المواطن الأٌقصري، مؤكداً على تبني مبادرة الأقصر هتبدأ، حملة لنشر تلك الثقافة.

من جهته عبر الدكتور مصطفى حفني، رئيس بنك الدم الإقليمي، “عن سعاته بتنظيم تلك الحملة من قبل شباب مبادرة الأقصر هتبدأ، مبدياً أمنيته على أن يسير في عمل تلك الحملات، ونشر ثقافة التبرع بالدم، كل العاملين في العمل المجتمعي”، مؤكداً “على الفوائد الجمة التي يستفيدها الإنسان من التبرع المنتظم للدم”.