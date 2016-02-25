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«البترول»: هبوط تكلفة دعم الوقود 42 % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

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«البترول»: هبوط تكلفة دعم الوقود 42 % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي «البترول»: هبوط تكلفة دعم الوقود 42 % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

قال مسؤول في وزارة البترول، اليوم الخميس، في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن تكلفة دعم المواد البترولية في بلغت نحو 26 مليار جنيه “3.321 مليار دولار” في أول 6 أشهر من السنة المالية 2015-2016 بهبوط قدره 42 %عن العام المالي الماضي .

كان دعم الوقود في الستة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2014-2015 بلغ 45 مليار جنيه، بما يعني أن تكلفة الدعم انخفضت 19 مليار جنيه في الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية.

وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وقال المسؤول : “دعم المواد البترولية بلغ نحو 26 مليار جنيه في أول 6 أشهر من السنة المالية الحالية.”

وجاء تراجع دعم للمواد البترولية بتأثير واضح من تهاوي النفط العالمية حيث خسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014 وبلغ سعر خام مزيج برنت 34.4 دولار خلال معاملات الليلة الماضية.

ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 61 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015.

وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال 3 إلى 5 سنوات.

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