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ضبط 3 مطلوبين لتنفيذ أحكام بالسجن بالعريش

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ضبط 3 مطلوبين لتنفيذ أحكام بالسجن بالعريش ضبط 3 مطلوبين لتنفيذ أحكام بالسجن بالعريش

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن فى شمال سيناء من ضبط 3 مطلوبين لتنفيذ أحكام متنوعة بالسجن حيث تم القاء القبض عليهم، واحالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش من ضبط المحكوم عليه هاني ع . م . أ، سائق والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

و تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رابع العريش من ضبط المحكوم عليه سليمان م . س عامل والمطلوب ضبطه في قضية جنايات (استعمال قوة) والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 5 سنوات.

وتم ضبط المحكوم عليه سعيد م . س . س والمطلوب ضبطه في 3 قضايا جنايات «سلاح وذخيرة» ومحكوم عليه في احداها بالسجن المؤبد وفى الثانية بالسجن لمدة 5 سنوات، وفى الثالثة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وجاري عرضهم علي النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

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