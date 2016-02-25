تركيا: الولايات المتحدة تعتمد على «منظمة إرهابية» من أجل محاربة «داعش»

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، النظام السوري وروسيا لم يلتزما بالقرارت المتخذة سابقًا، وتوقف المفاوضات الخاصة بسوريا في جنيف كان بسبب الغارات الروسية.

وأضاف أوغلو أن العملية الانتقالية في سوريا مطلب للجميع، وليس من الوارد أن تكون المعارضة السورية طرفًا خاسرًا، مؤكدًا “نحن في مجموعة الدعم الدولية لسوريا، ليس هدفنا منح الأراضي السورية لجهة ما، إنما تحقيق وحدتها من خلال إنجاز التحول فيها”

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك تناقض في موقف الولايات المتحدة من “ي ب ك”، فاعتمادها على منظمة إرهابية من أجل محاربة منظمة إرهابية أخرى أمر في غاية الخطورة، مؤكدًا “أن “ب ي د” تخلت حتى عن الولايات المتحدة الأمريكية، وقامت بفتح مكتب لها في موسكو، وعلقت فيه صورة أوجلان”.

وأكد أوغلو أن الولايات المتحدة سلمت العراق إلى إيران عن طريق المالكي، ونحن حذرنا من أن سياساته الطائفية، ستؤدي إلى تقسيم البلاد.