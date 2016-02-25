أخبار عاجلة

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء أولى جلسات محاكمة ابن سامى العدل بتهمة حيازة هيروين ببولاق أبو العلا

Google+ Print
بدء أولى جلسات محاكمة ابن سامى العدل بتهمة حيازة هيروين ببولاق أبو العلا بدء أولى جلسات محاكمة ابن سامى العدل بتهمة حيازة هيروين ببولاق أبو العلا
بدأت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة نجل الفنان الراحل سامى العدل، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة.

حضر المستشار طارق جميل محامى المتهم أحمد سامى العدل الجلسة، وطالب فى مرافعته أمام رئيس محكمة الجنايات، ببراءة موكله، استنادا على بطلان القبض والتفتيش، وعدم تصور معقولية حدوث الواقعة، وعدم وجود أى حالة من حالات التلبس.

تعود أحداث الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على نجل الفنان سامى العدل وبحوزته تذكرتين هيروين أثناء مروره بجوار أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365