بدء أولى جلسات محاكمة ابن سامى العدل بتهمة حيازة هيروين ببولاق أبو العلا

بدأت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة نجل الفنان الراحل سامى العدل، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة.

حضر المستشار طارق جميل محامى المتهم أحمد سامى العدل الجلسة، وطالب فى مرافعته أمام رئيس محكمة الجنايات، ببراءة موكله، استنادا على بطلان القبض والتفتيش، وعدم تصور معقولية حدوث الواقعة، وعدم وجود أى حالة من حالات التلبس.

تعود أحداث الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على نجل الفنان سامى العدل وبحوزته تذكرتين هيروين أثناء مروره بجوار أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا.