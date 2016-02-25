الجريدة الرسمية تنشر 11 قراراً للرئيس أبرزها تخصيص أراضى لإقامة منطقة صناعية

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على إعادة تخصيص 1011.73 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقين لصالح هيئة التنمية الصناعية لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

كما نشرت الجريدة قرار ثانى، للرئيس السيسى، بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للخريطة وجداول الإحداثيات المرفقة بجهة شرق النيل محافظة بنى سويف لصالح المحافظة.

كما نشرت الجريدة قرار ثالث، للرئيس السيسى، بإعادة تخصيص مساحة 559227.49 فدان المنبية بالدول واللوح المساحية المرفقة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

كما نشرت الجريدة قرار رابع، للرئيس السيسى، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 10022.500 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الداخلة الجديدة لصالح محافظة الوادى الجديد لاستخدامها فى إقامة مشروع الصرف الزراعى من بركتى موط والمراشدة وإقامة غابات شجرية.

كما نشرت الجريدة قرار خامس، للرئيس السيسى، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 44.5 فدان تعادل 461289، 186975، ناحية جزيرة الفرسان بمدينة الإسماعيلية وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة لتنفيذ منشأت ومشروعات تخدم التنمية المتكاملة بهذه المنطقة.

كما نشرت الجريدة قرار سادس، للرئيس السيسى، بتقرير صفة النفع العام لمشروع تطوير وتوسعة شارع ترعة الجبل بحى المطرية بمحافظة القاهرة والإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه، واعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة شارع ترعة الجبل بحى المطرية بمحافظة القاهرة.

كما نشرت الجريدة قرار سابع، باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع تعلية ورصف طريق مصرف زنارة طريق 768 جسر مصرف زنارة من طريق طنطا شبين الكوم حتى دفرة "جسر ترعة القاصد"، بطول 3 كليو مترات بكل من مركز طنطا بمحافظة الغربية ومركز تلا بمحافظة المنوفية.

كما نشرت الجريدة قرار ثامن، للرئيس السيسى، باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

كما نشرت الجريدة قرار تاسع، للرئيس السيسى، باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية بهناى مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

كما نشرت الجريدة قرار عاشر، للرئيس السيسى، باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة توسعة طريق كفر أبو الحسن العطف مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

كما نشرت الجريدة قرار حادى عشر، للرئيس السيسى، باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى جرجا العلوى على السكة الحديد بمدينة جرجا محافظة سوهاج.



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