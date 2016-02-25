"مرور القاهرة" يشرف على أعمال تجديد فواصل كوبرى دار السلام لمدة شهر

أكد مصدر أمنى، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، سوف تشرف على أعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى دار السلام لمدة شهر كامل، فى الاتجاهين، بدأ من غدا الجمعة 26 فبراير وحتى 25 مارس المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن تلك الأعمال ستكون فى الاتجاه القادم من كورنيش النيل و فى طريقه إلى دار السلام، وسيتم تقسيم الاتجاه الأخر إلى اتجاهين، وبمجرد الانتهاء منه سيتم استكمال الأعمال فى الاتجاه الأخر.

وأوضح المصدر، أن مدير المرور وجه بتكثيف الخدمات المرورية مع وضع العلامات الإرشادية والأقماع بمحيط الأعمال، لتجنب وقوع حوادث مرورية لحين الانتهاء منها.

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