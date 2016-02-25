إحالة رئيس قسم المشتريات بالهيئة العامة للكتاب لـ"الجنايات" بتهمة الرشوة

أحال المستشار أحمد فاروق، رئيس نيابة بولاق أبو العلا، رئيس قسم المشتريات بالهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة، لمحكمة الجنايات، محبوسا لاتهامه بالرشوة، عقب تقاضيه مبلغا ماليا بقيمة 36 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من مالك إحدى شركات الفراشة، مقابل ترسية معرض القاهرة الدولى للكتاب عليه بالمخالفة للقانون.

كانت معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية، تفيد بوجود تعاملات مشبوهة بين الموظف الحكومى وصاحب كبرى شركات الفراشة وتنظيم المعارض بمصر، وتوصلت التحريات السرية لضباط الرقابة عن قيام "م خ"، بدفع 36 ألف جنيه على سبيل الرشوة لرئيس قسم المشتريات بالهيئة العامة.

وكشفت التحريات أن هناك اتفاقا مسبقا بين الطرفين بتغيير مدة التعاقد فى الأوراق الرسمية، وأدى ذلك إلى مكسب صاحب شركة الفراشة مبلغ 162 ألف جنيه.

وبعد اطلاع نيابة وسط القاهرة الكلية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار وائل شبل، على المحاضر والأدلة المقدمة فى القضية التى قامت بها هيئة الرقابة، صدر قرارا بإحالتها إلى نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، التى أمرت بضبط وإحضار المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 462 لسنة 2015 عرائض وسط القاهرة.

يذكر أن النيابة استمعت لاعترافات صاحب شركة الفراشة الذى أكد صحة الواقعة بالكامل، وبناء عليه تم إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى حبس المتهم الرئيسى على ذمة التحقيقات.