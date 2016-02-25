البدء في إنشاء 3 قصور ثقافة جديدة في الأقصر

سلم فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق 3 قطع أراضى مخصصة لإقامة ثلاثة قصور ثقافة بالأقالتة والمدامود والندافين لجهاز الخدمة الوطنية «البصريات» التابع للقوات المسلحة للبدء في إنشاء القصور الثلاثة.

وقال فضل الله هاشم مدير الفرع أن قصر ثقافة الأقالتة سيقام على مساحة 750م بتكلفة خمسة ونصف مليون جنيه، وقصر الندافين علي مساحة 1400 م بتكلفة 11 مليون جنيه، أما قصر ثقافة المدامود فيقام على مساحة 900 م بتكلفة 11مليون جنيه. وتضم تلك القصور قاعات مكتبة عامة ومكتبة طفل ونادي تكنولوجيا ومرسم إلى جانب مسرح. على أن يتم العمل في الإنشاءات في غضون 10 أيام ويتم تسليمهم في غضون 6 أشهر.

و أضاف فضل الله أنه تم إضافة ثلاثة صروح ثقافية جديدة إضافة قوية وستخدم أهالي تلك المناطق المحرومة ثقافية وسيشهد العديد من الفعاليات الثقافية التي ستساهم اكتشاف وصقل مواهب كثيرة موجودة بها وتحتاج إلى تسليط الأضواء عليهم.