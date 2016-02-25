إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق منزل من 3 طوابق بالبحيرة

شب قبل قليل، حريق هائل بمنزل بناحية قرية أبورحيم دائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بجراج بالطابق الأرضى فى منزل مكون من ثلاث طوابق ملك "ى رم ع" عامل زراعى، مقيم بذات العنوان، وتم السيطرة عليه وإخماده.

أسفر الحريق عن إصابة مالك المنزل، وكل من "ن ع ز" زوجته، و"أ ى ر ع" نجلته، بحروق من الدرجات الثلاث بأنحاء متفرقة بالجسم، كما نتج عن ذلك احتراق دراجة بخارية "توك توك" ومقدمة السيارة رقم 1000130 نقل بحيرة، ملك صاحب المنزل، وبعض من النوافذ الخشبية بالطابق الأول علوى.

تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، وبسؤال نجل مالك المنزل "ع ى رم ع" حاصل على دبلوم، مقيم بذات العنوان، أقر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 2020/2016 إدارى المركز.