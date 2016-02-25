إحباط محاولة خطف كهربائى بعد العثور عليه مكبلا داخل سيارة بقليوب

أحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، محاولة خطف كهربائى بعد العثور عليه مكبل الأيدى والأرجل وبه إصابات داخل سيارة بقليوب .

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا، بأنه أثناء تواجد النقيب السيد عبد السلام الضابط بإدارة الطرق والمنافذ المعين خدمة مطلع أم بيومى أعلى الطريق الدائرى وبصحبته القوة المرافقة، وحال استيقافه مركبة توك توك ترجل منها أحد مستقليها بينما فر قائدها هارباً، وتبين أن مستقلها يدعى هشام ع م 28 سنة حاصل على كلية سياحة وفنادق ومقيم أرض المحلاوى – أم بيومى – دائرة قسم أول شبرا الخيمة وآخر يدعى أبو مناع - دشنا – قنا، وضبط بحوزته طبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام وبخزينتها 5 طلقات من ذات العيار.

وأثناء مناقشته تبلغ من الأهالى للضابط بوجود سيارة ميكروباص ماركة سوزوكى فان، تحمل لوحات رقم 119418 ملاكى الإسماعيلية بداخلها 3 أشخاص يقومون بالتعدى بالضرب على آخر، فتوجه الضابط والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة، وحال مشاهدة الجناة لسيارة الشرطة والقوات فر مستقلوها هاربين، وتبين أن بداخلها "عبد الحميد. م .ر 31 سنة" كهربائى مكبل الأيدى والأرجل وبه إصابات عبارة عن جرح قطعى بالرأس وآخر بالحاجب الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها طبنجة صوت ماركة سى زد وخزينتها فارغة، وبسؤال المصاب قرر قيام المتهم المضبوط وكل من "يحيى. ح. ز 37 سنة" سائق، و"أحمد .م .ح وشهرته أحمد هليابه 30 سنة" صاحب مقهى بالحضور إلى منزله والادعاء أنهم من وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وقاموا باصطحابه تحت تهديد السلاح والتعدى عليه بالضرب، وأثناء تواجده معهم بالسيارة وحال اقترابهم من مطلع الدائرى ومشاهدتهم لقوات الشرطة فروا هاربين، حيث استقل المتهم المضبوط توك توك وفر الباقون هاربين بالزراعات، وعلل ذلك لإشاعته أن شقيقة المتهم المضبوط سيئة السمعة ولها علاقات غير مشروعة، مما أدى إلى طلاقها بالكشف عن السيارة تبين أنها غير مبلغ بسرقتها، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وآخر، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهمين الهاربين .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4014 جنح مركز قليوب لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.