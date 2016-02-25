أخبار عاجلة

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«أمن البحر الأحمر» تدعو الضباط للتبرع لـ«تحيا مصر»

Google+ Print
«أمن البحر الأحمر» تدعو الضباط للتبرع لـ«تحيا مصر» «أمن البحر الأحمر» تدعو الضباط للتبرع لـ«تحيا مصر»

المقدم وليد مجدى مدير العلاقات العامة بمديرية أمن البحر الأحمر

دعا المقدم وليد مجدى، مدير العلاقات العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، ضباط وأفراد ومجندى مديرية أمن البحر الأحمر، بالتبرع لصندوق «تحيا »، عبر رسالة نصية من الهاتف المحمول على رقم 37037 استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “صبح على مصر بجنيه”، التى أطلقها، اليوم الأربعاء.

وأعلن مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن البحر الأحمر، أن دعوته جاءت إيمانًا منه كأحد رجال المؤسسة الأمنية بمصر، مؤكداً أن مصر أمانة فى أعناقهم، وهو ما شعر به عقب خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بشأن الرؤية المستقبلية لعام 2030.

وأشار إلى أن مديرية أمن البحر الأحمر ملتزمة بحماية الشعب، وتطلعه لمستقبل الأفضل يُنبذ فيه العنف ويتم القضاء فيه على الإرهاب، موضحاً أن كل العاملين بالمديرية من ضباط وأفراد ومجندين عازمون على ذلك، مناشداً الجميع بالتوافق من أجل الوطن.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر