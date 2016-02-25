«أمن البحر الأحمر» تدعو الضباط للتبرع لـ«تحيا مصر»

دعا المقدم وليد مجدى، مدير العلاقات العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، ضباط وأفراد ومجندى مديرية أمن البحر الأحمر، بالتبرع لصندوق «تحيا مصر»، عبر رسالة نصية من الهاتف المحمول على رقم 37037 استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “صبح على مصر بجنيه”، التى أطلقها، اليوم الأربعاء.

وأعلن مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن البحر الأحمر، أن دعوته جاءت إيمانًا منه كأحد رجال المؤسسة الأمنية بمصر، مؤكداً أن مصر أمانة فى أعناقهم، وهو ما شعر به عقب خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بشأن الرؤية المستقبلية لعام 2030.

وأشار إلى أن مديرية أمن البحر الأحمر ملتزمة بحماية الشعب، وتطلعه لمستقبل الأفضل يُنبذ فيه العنف ويتم القضاء فيه على الإرهاب، موضحاً أن كل العاملين بالمديرية من ضباط وأفراد ومجندين عازمون على ذلك، مناشداً الجميع بالتوافق من أجل الوطن.