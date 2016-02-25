«فلكلور الوادي الجديد» يشارك بمهرجان الفنون الشعبية بالمنيا

أعلن صلاح حسان، مدير عام الثقافة بالوادي الجديد، مساء أمس الأربعاء، عن مشاركة فرق الفنون الشعبية للمحافظة في المسابقة الخامسة عشرة للفنون الشعبية، التى تقام بمحافظة المنيا، خلال الأسبوع القادم لمدة 4 أيام فى الفترة من 26/2 وحتى 29 /2.

وأضاف صلاح، في بيان صحفي، أن محور المسابقة عن قيمة العمل (المواسم الزراعية، الجني والحصاد)، كما أن المسابقة تحت رعاية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور الدكتورة فوزية أبوالنجا، رئيس قطاع وسط الصعيد للثقافة، وسوف يتم منح جوائز مالية للمراكز المتقدمة بالمسابقة.