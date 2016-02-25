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صور| المتحدث العسكري: ضبط 9 أجولة مواد متفجرة بسيناء

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12661890_785086951622289_2802751251712253406_nتمكنت إحدى الدوريات التابعة للجيش الثالث الميدانى، أثناء تنفيذ كمين غير مدبر بمنطقة “البرث” بسيناء، اليوم الخميس، من ضبط سيارة ربع نقل ودراجة نارية خلال محاولة هروبهما من الكمين.

وعثر بداخل السيارة، بحسب بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليوم الخميس، على ” 9 أجولة من المواد المتفجرة تزن 55 كجم تستخدمها العناصر الإرهابية فى تصنيع العبوات الناسفة، و305 طابة دانات أنواع، و3 إسطوانات حديدية تستخدم كعبوات ناسفة، وبندقية آلية وأخرى نصف آلية “.

وأكد المتحدث العسكري العميد محمد سمير، أنه تم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأوضح سمير، أن هذه العملية تأتي فى إطار إستمرار جهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق مكافحة النشاط الإرهابى .

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