بعد ضبطه بالغش.. حبس ضابط شرطة 4 أيام تعدى على موظفة «حامل» بجامعة أسيوط

أمرت نيابة أول أسيوط، اليوم الخميس، بحبس ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تعدى على محامية بالشئون القانونية لكلية الحقوق أثناء التحقيق معه فيما نسب إليه من استخدام هاتف محمول للغش منه أثناء تأدية امتحان مادة القانون التجارى بالدراسات العليا.

وبدأت الواقعة، عندما تمكنت اللجنة المشرفة على امتحان القانون التجارى من ضبط “شريف.ع” ضابط شرطة من مواليد محافظة المنيا ويعمل بمديرية أمن القاهرة، أثناء استخدام هاتفه المحمول للغش أثناء تأدية الامتحان، وتم ضبط الهاتف المحمول وتحريزه وتحرير محضر غش له.

وأثناء إجراء تحقيق معه فى الواقعة من قبل إحدى المحاميات التابعات للإدارة المركزية لكلية الحقوق بجامعة أسيوط قام بخطف الحرز منها “الهاتف المحمول” ودفعها بقوة على المكتب، وتأثرها بالدفع كونها “حاملا”، وألقى بالهاتف من شباك المكتب وفر هارباً، وتم تقديم شكوى للنيابة العامة فى الضابط، وتم التحقيق معه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ويواجه ضابط الشرطة ثلاث تهم وهي «الغش أثناء الامتحان، وتعديه على موظفة أثناء عملها، والاستيلاء على حرز و هو الهاتف المحمول».​​