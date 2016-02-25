الخدود الحمرا مش دايما علامة للجمال.. 8 أمراض خطيرة يكشفها لون البشرة

>وكشف الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، عن أن هناك عددًا من التغيرات التى تحدث فى الجلد لتنذر بوجود مشاكل صحية وهى:
1- تغيير فى لون الوجه إلى اللون الأسمر على الخدين والجبهة، ويكون ذلك مؤشرًا لوجود مشكلة فى الكبد.
2- عندما يصبح لون العين والأظافر أصفر، فهذا يدل على أعراض الصفراء.
>3- عندما يتغير لون الشفاه والأظافر إلى الأبيض ويصبح الجلد باهتا فذلك مؤشر على الإصابة بالأنيميا.
>4- إذا حدث إحساس بالحكة فى الجلد بشكل دائم فذلك مؤشر على مشكلة فى الكلى وقد يكون عرض عن الإصابة بالفشل الكلوى.
5- إذا أصبح الجلد مرهقا وأكبر من سنه، فإنه ينذر بوجود أمراض خبيثة.
>6- توجد أعراض أشبه بالإصابة بمرض الصدفية وهى التهاب الجلد وظهور قشور عليه ولكنه فى الحقيقة قد يكون عرض لفيروس C.
7- ظهور بقع حمراء على الخدين والأنف وأحيانًا على قشرة الرأس قد تكون مؤشرًا للإصابة بالذئبة الحمراء.
8- هناك أعراض أخرى تبدأ ببقعة حمراء ثم التهاب الجلد الشديد والشعور بالحكة وهى بعض علامات الإصابة بفيروس زيكا.