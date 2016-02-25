الخدود الحمرا مش دايما علامة للجمال.. 8 أمراض خطيرة يكشفها لون البشرة

ألوان البشرة المختلفة عن الطبيعية سواء أصبحت أكثر احمرارًا أو اصفرارًا أو سمارًا أو بياضًا أحيانًا تعنى الإصابة ببعض الأمراض التى تتدرج فى خطورتها، وتبدأ من الأنيميا إلى الأمراض الخبيثة وفيروس C، وهو الأمر الذى يجب التعامل معه بحذر لاتخاذ اللازم قبل تفشى المرض.>وكشف الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، عن أن هناك عددًا من التغيرات التى تحدث فى الجلد لتنذر بوجود مشاكل صحية وهى:

1- تغيير فى لون الوجه إلى اللون الأسمر على الخدين والجبهة، ويكون ذلك مؤشرًا لوجود مشكلة فى الكبد.

2- عندما يصبح لون العين والأظافر أصفر، فهذا يدل على أعراض الصفراء.

>3- عندما يتغير لون الشفاه والأظافر إلى الأبيض ويصبح الجلد باهتا فذلك مؤشر على الإصابة بالأنيميا.

>4- إذا حدث إحساس بالحكة فى الجلد بشكل دائم فذلك مؤشر على مشكلة فى الكلى وقد يكون عرض عن الإصابة بالفشل الكلوى.

5- إذا أصبح الجلد مرهقا وأكبر من سنه، فإنه ينذر بوجود أمراض خبيثة.

>6- توجد أعراض أشبه بالإصابة بمرض الصدفية وهى التهاب الجلد وظهور قشور عليه ولكنه فى الحقيقة قد يكون عرض لفيروس C.

7- ظهور بقع حمراء على الخدين والأنف وأحيانًا على قشرة الرأس قد تكون مؤشرًا للإصابة بالذئبة الحمراء.

8- هناك أعراض أخرى تبدأ ببقعة حمراء ثم التهاب الجلد الشديد والشعور بالحكة وهى بعض علامات الإصابة بفيروس زيكا.