اعمل صيانة لمفاصلك.. مشروب طبيعى يقوى أربطة وأوتار الركبة..اعرف الطريقة

الشيخوخة عملية طبيعية ينتج عنها ارتخاء مفاصل الركبة، وقلة السائل الزلالى الموجود بداخلها ما يتسبب فى قلة مرونة الأربطة والأوتار ويسبب إعاقة حركية.

وهناك خطوات يمكن القيام بها للحفاظ على مرونة الركبة وتشمل القفز والجرى والمشى، كما أن مفاصل الركبة مهمة للحفاظ على وضع وشكل الجسم السليم.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى“HEALTH FOOD STAR”، عن مشروب طبيعى مذهل يعمل بمثابة صيانة للمفاصل فى الركبة، وطرح مكونات هذا المشروب وطريقة استخدامه:

المكونات:

إعداد مشروب صيانة المفاصل:

>• 7 جرامات من القرفة>• 250 ملل من الماء>• كوب واحد من الشوفان الفورى>• كوب واحد من عصير البرتقال الطبيعى (ويفضل الخام)>• كوبين من شرائح الأناناس>• 40 جرامًا من اللوز المطحون>• 40 جرامًا من العسل الخام>يتم وضع عصير البرتقال والقرفة واللوز والعسل فى الخلاط، ثم إضافة الشوفان والأناناس، ومزج الخليط كله حتى يتجانس على نحو سلس ثم إضافة عدة مكعبات الثلج، ومزج ذلك مرة أخرى.

جدير بالذكر، أن عصير القرفة بالأناناس يمكن أن يخفف الألم لأنه يحتوى على خصائص قوية ومضادة للالتهابات، كما أن لديه كمية عالية من مادة البروميلين، السيليكون والمغنيسيوم وفيتامين C، والتى توفر لجسمك القوة والطاقة التى يحتاجها.