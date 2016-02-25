تفحم سيارة نتيجة ماس كهربائى بطريق النجيلة كفر الزيات بالبحيرة ولا وفيات

نشب حريق بإحدى السيارات الملاكى أثناء سيرها على طريق النجيلة كفر الزيات بالبحيرة، وأدى الحريق إلى إصابة سيدة دون وقوع وفيات.

تلقى مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بسيارة بطريق النجيلة – كفر الزيات (فردى) أمام قرية كفر سلامون / دائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين اشتعال النيران بسيارة "ملاكى" غير معلوم رقمها ماركة فيات 128 ملك / م م ال ح سن 24 حاصل على ليسانس حقوق ومقيم كفرغرين / دائرة المركز عقب اصطدامها بإحدى الأشجار على جانب الطريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين عدم وجود أحد بداخلها، ونتج عن ذلك تفحم السيارة بالكامل.

وأدى الحادث إلى إصابة مرافقه قائد السيارة "ل.م.ح" سن 55 ربة منزل ومقيمة بذات الناحية (سحجات وكدمات ) وتم نقلها لمستشفى كوم حمادة العام للعلاج.

وبسؤال مالك السيارة، قرر أنه أثناء سيره بالسيارة ملكه بالطريق المشار إليه فوجئ بحدوث ماس كهربائى بضفيرة السيارة، ما أدى إلى احتراق السيارة بالكامل، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر 6730/2016 جنح المركز، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.