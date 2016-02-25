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زوجة فى دعوى طلاق: زوجى ساوم على بيع ابنته بـ3 آلاف جنيه ليتعاطى المخدرات

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زوجة فى دعوى طلاق: زوجى ساوم على بيع ابنته بـ3 آلاف جنيه ليتعاطى المخدرات زوجة فى دعوى طلاق: زوجى ساوم على بيع ابنته بـ3 آلاف جنيه ليتعاطى المخدرات
أقامت الزوجة "بسمة.طارق" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بروض الفرج، وطالبت فيها بالانفصال عن زوجها "سيد.ج" بعد قيامه بالمساومة وعرض ابنته للبيع لسيدة خليجية مقابل مبلغ مالى 3 آلاف جنيه حتى ينفق على المواد المخدرة.

وقالت الزوجة فى الدعوى التى حملت رقم956لسنة2016 أمام محكمة الأسرة: طوال 16سنة تحملت فيها زوجى وتصرفاته وإدمانه المواد المخدرة وضربى وإهانتى، فكان يخرجنى فى الشارع الـ3 فجرا بملابس النوم بسبب غيابه عن الوعى.

وأكملت: حاولت الطلاق كثيرا ولكن خوفى على ترك 3 فتيات دفعنى للبقاء معه، فأنا من تنفق على المنزل وتتكلف حتى بمصروفاته الشخصية، وعندما تنتهى الأموال التى معى أعاقب بالركل والضرب بالحذاء وأحيانا يرسلنى لأشترى له المواد المخدرة، وهناك أتعرض للإهانة وأحيانا المساومة على فقدان شرفى لكى أضمن له تذكرة مخدرات.

وتابعت: زوجى فقد إنسانيته وقام بمساومة خليجى على نجلته التى تبلغ من العمر 14عاما ليبيعها مقابل 3 آلاف جنيه، ولولا ستر الله لكانت تركتنى وسافرت وعملت أعمالا مشبوهة ولم أراها مرة أخرى.
>وأكملت:هربت وأخذت ابنتى ولكن لم أسلم من يده وما زلت مطاردة منه أنا وابنتى حتى الآن ويريد إجبارى على الموافقة لتسليمها إياه.
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مصر 365