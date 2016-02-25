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"القومى لشئون القبائل المصرية" يشيد بخطاب الرئيس السيسى

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"القومى لشئون القبائل المصرية" يشيد بخطاب الرئيس السيسى "القومى لشئون القبائل المصرية" يشيد بخطاب الرئيس السيسى
أشاد المجلس القومي لشئون القبائل المصرية، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأربعاء، خلال حفل إطلاق إستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 بمسرح، حيث جاء شاملاً وتحدث عن الوضع الذي تمر به مصر وشمل أكثر من ملف تحدث فيه سواء تم إنجازه أو سيتم العمل فيه خلال الفترة القادمة.

وقال المستشار عصام الجهيني الأمين العام للمجلس القومي لشئون القبائل المصرية، إن خطاب الرئيس ركز على تقديم تفصيلاً كافيًا عن الفترة التى قضاها فى حكم مصر وعن إنجازاتها، مشيرًا إلى أن هذه الفترة كشفت أن نجاح مصر على المستويين الدولي والإقليمي.

وأضاف صلاح داؤد، مساعد الأمين العام فى بيان صحفي للمجلس منذ قليل، أن خطاب الرئيس تحدث عن مجهودات الدولة لزيادة النمو الاقتصادي فى زمن قياسي وهو أمر جيد للغاية، مشيدا بكلمة الرئيس فى قوله : "نقوم بعمل كيانات للصناعات المحتملة كي نضمن نجاح الشباب، وما نخليهوش يخوض تجربة قاسية وقادر بفضل الله سبحانه وتعالى أعمل 100 منطقة صناعية فى خلال سنة ونصف، واقدر اعمل مليون شقة فى سنة واثنين، واقدر اعمل كده لاولادى، انتوا فاكرين نفسكوا ضعاف ولا أيه؟، مصر، دى دولة كبيرة تقدر تعمل كل حاجة".

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مصر 365

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