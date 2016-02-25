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بالصور.. ضبط 88 بائعًا متجولاً ورفع 55 عربة مأكولات بشوارع القاهرة

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بالصور.. ضبط 88 بائعًا متجولاً ورفع 55 عربة مأكولات بشوارع القاهرة بالصور.. ضبط 88 بائعًا متجولاً ورفع 55 عربة مأكولات بشوارع القاهرة
استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الأمنية الموسعة، والتى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارعها، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء جمال سعيد، نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق(الزيتون –حدائق القبة –كوبرى القبة –ميدان الألف مسكن –المطرية-الزمالك-مصرالقديمة).

وأسفرت الحملات عن تنفيذ (529 إزالة إدارية، 160إشغال طريق، 73 تلوث بيئة، 108 إدارة محال عامة ومقاهي بدون ترخيص، 88 بائع جائل، 16شهادة صحية، 3 غلق إداري، 10 عربة يد، 10 عربة فول، 9 عربة كارو، 15 تروسيكل لبيع الفاكهة،11 فاترينة لبيع المأكولات،11 تاندة، 2 غرزة شاى، 2غلق ادارى،3 سيارة متروكة بالشوارع).

حملة رفع الإشغالات (1)

حملة رفع الإشغالات (2)

حملة رفع الإشغالات (3)

حملة رفع الإشغالات (4)

حملة رفع الإشغالات (5)

حملة رفع الإشغالات (6)

حملة رفع الإشغالات (7)
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