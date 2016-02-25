هاشتاج "صبح على مصر بجنيه" يحلق فى سماء "تويتر" لليوم الثانى على التوالى

حلق هاشتاج، "صبح على مصر بجنيه"، لليوم الثانى على التوالى، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الخميس، واحتل صدارة الأكثر تداولاً بموقع التدوين المصغر فى الترند المصرى، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين التبرع بجنيه من خلال هواتفهم المحمولة لصندوق تحيا مصر، لتحقيق التنمية الشاملة، والتى تفاعل معها النشطاء فور إعلان المبادرة، ولاقت تشجيعا هائلا لدعم الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال تدشين الرئيس، أمس الأربعاء، "رؤية مصر 2030"، بمسرح الجلاء، والتى تتضمن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، والتى أعدتها الحكومة المصرية، وتهدف إلى أن تكون البلاد من ضمن أفضل 30 دولة بحلول عام 2030، وذلك فى حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين.

من ناحية أخرى، قال محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة اليوم الأول للرسائل القصيرة بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين "صبح على مصر بجنيه كل يوم"، سجلت نحو مليون جنيه.

- فنانون يلبون دعوة السيسى ويشاركون فى مبادرة "صبح على مصر بجنيه"

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