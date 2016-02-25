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ضبط 10 آلاف قضية آداب وأموال عامة وتموين ومصنفات خلال 11 شهرا بالبحيرة

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ضبط 10 آلاف قضية آداب وأموال عامة وتموين ومصنفات خلال 11 شهرا بالبحيرة ضبط 10 آلاف قضية آداب وأموال عامة وتموين ومصنفات خلال 11 شهرا بالبحيرة
كشف اللواء أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، أنه فى خلال 11 شهرا، نجح ضباط المباحث الجنائية بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث فى توجيه عدة ضربات قاضية لمافيا جرائم الأموال العامة والاستيلاء على المال العام، والمصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية"، مافيا
>عمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية .

اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة (1)

وأضاف لـ"اليوم السابع "، أنه تم ضبط 10 آلاف و500 قضية متنوعة فى خلال الأقسام النوعية بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، موضحا، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، وبإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالبحيرة من ضبط 571 قضية فى مجال جرائم الأموال العامة والمصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية .

اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة (2)

وأضاف اللواء أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة فى تصريحات خاصة، أن ضباط مباحث بمديرية أمن البحيرة نجحوا فى التصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتم ضبط 6316 من المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، لافتا إلى أنه تم ضبط 1841 قضية آداب و633 قضية مصنفات و1148 قضية أحداث .

اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة (3)

وأعرب اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث بالبحيرة، عن شكره لدور الإعلام المصرى فى إبراز الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية، خاصة (موقع وجريدة اليوم السابع) مطالبا القيادات الأمنية بمديرية أمن البحيرة بضرورة التواصل مع الصحفيين والإعلاميين، مشيرا إلى أن الانتقادات الموجهة من قبل الإعلام لوزارة الداخلية تعد تصحيحا للأخطاء .

اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة (4)

ومن جانبه أشاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، بدور ضباط إدارة البحث الجنائى ومجهوداتهم على مدار الفترة الماضية، مؤكدا على استمرار الحملات الأمنية بكل القطاعات واستمرار ملاحقة العناصر الإجرامية فى جميع المجالات لتحقيق الأمن ومواجهة كل صور الخروج عن القانون .

اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة (5)
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مصر 365

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