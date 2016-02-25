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مورغان فريمان دليلك الجديد لاتجاهات الطرق

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الخميس 25-02-2016 01:54

أعلنت شركة جوجل (Google) أن صوت الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان (Morgan Freeman)، سيصبح متوفراً على تطبيق Waze، ليُسمع كدليلٍ لاتجاهات الطرق.

وتُعتبر خطوة فريمان هذه جزءاً من التسويق لفيلمه الجديد London Has Fallen، والذي يلعب في الجزء الجديد منه دور رئيس الولايات المتّحدة الأمريكية، والذي سيطرح في السينمات الأميركية يوم 4 مارس/ آذار 2016.

ونقل موقع NBC4I عن Waze تصريحها أن صوت فريمان هو أكثر من ألح مستخدمو التطبيق على استخدامه.

وبما أن تسجيل صوت الممثل الأسمر جاء لتسويق الفيلم المذكور، فإنه سيقودك بشخصية نائب الرئيس آلان ترمبل التي لعبها في الجزء السابق من الفيلم.

وستسمعه يقول لك: "قد أكون نائب الرئيس الأمريكي، لكنك رئيس هذه السيارة وعليك اتخاذ القرارات عندما تبدأ رحلتك".

صوت الممثل المخضرم واحدٌ من أهمّ ما تتميّز به شخصيّته، وقد سبق أن تمّ تسجيل صوته كمعلّقٍ على عددٍ كبير من الأفلام الوثائقية، وفيلم War of the Worlds في العام 2005.

 

 

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