اديل الفائزة الأكبر في حفل الـ Brit Awards وجاستين بيبر أفضل مغني

التوقعات التي سبقت حفل توزيع جوائز الـ Brit Awards أصابت بالفعل، حيث حصلت النجمة العالمية أديل (Adele) على جائزتين، الأولى عن فئة أفضل مغنية سولو، والثانية عن أفضل أغنية منفردة وهي Hello.

التنبؤات لم تأت من فراغ، اذ ان المغنية البريطانية التي غابت فترة طويلة عن الساحة الفنية، عادت مؤخراً بألبوم أقل ما يمكن ان يقال انه "كسر الأرض"، وخصوصاً أغنية Hello التي حطمت الأرقام القياسية في نسبة المبيعات حول العالم، وجعلت من صاحبتها حديث الملايين في الأشهر الأخيرة من العام 2015.

وخلال الكلمة التي ألقتها عقب استلام جائزتها، قالت أديل إنها ستستغل هذه المناسبة العامة، لتوجيه كامل دعمها للمغنية كيشا (Kesha) التي تواجه معركة قضائية شرسة ضد المنتج الدكتور لوقا (Dr. Luke) ، متهمة اياه باغتصابها بعدما أرغمها على تناول أقراص مخدّرة، وبرّرت إخفائها الحقيقة لسنوات بهدف حماية نفسها.



بعد تألق نجوم العالم على السجادة الحمراء في قاعة الـ O2 Arena في العاصمة البريطانية لندن، وزعت جوائز حفل الـ Brit Awards على الشكل التالي:

جائزة اختيار النقاد: Jack Garratt

أفضل أغنية منفردة: Hello للنجمة أديل (Adele)

أفضل مغنية سولو: أديل (Adele)

أفضل فرقة بريطانية: Coldplay

أفضل مغني سولو عالمي: جاستين بيبر (Justin Bieber)

أفضل فرقة عالمية:Tame Impala



أفضل مغني سولو بريطاني: جايمس باي (James Bay)

تايلور سويفت تتبرع بـ 250 ألف يورو للمغنية كيشا

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