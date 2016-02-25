بالفيديو: رسالة مؤثرة من الفضاء تبكي اديل على مسرح الـ Brit Awards

أكثر ما يميز النجمة العالمية أديل (Adele) هو إحساسها المرهف، وهذا الأمر يبدو واضحاً في معظم إطلالاتها، التي غالباً ما تحضر فيها الدموع، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بنجاح ما أو عمل فني عاطفي.

المغنية البريطانية أديل شاركت في مهرجان الـ Brit Awards السنوي، ونالت حصة الأسد من جوائز الحفل، اذ اختيرت افضل مغنية سولو بريطانية، كما كُرمت عن أغنيتها الأخيرة Hello التي كسرت الأرقام القياسية منذ طرحها في أواخر العام الماضي.

مشاركة أديل لم تمر مرور الكرام، اذ تلقت خلال السهرة مفاجأة سارة أفقدتها السيطرة على مشاعرها، وجعلتها تذرف الدموع على المسرح، وهي مقطع فيديو يبث من محطة الفضاء الدولية، ويظهر رائد الفضاء البريطاني Tim Peake، وهو يمنحها جائزة النجاح العالمي.

يشار الى ان أديل خلال كلمتها، وجهت كامل دعمها للمغنية كيشا (Kesha) التي تواجه معركة قضائية شرسة ضد المنتج الدكتور لوقا (Dr. Luke) ، متهمة اياه باغتصابها بعدما أرغمها على تناول أقراص مخدّرة، وبرّرت إخفائها الحقيقة لسنوات بهدف حماية نفسها.