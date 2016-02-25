أخبار عاجلة

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: رسالة مؤثرة من الفضاء تبكي اديل على مسرح الـ Brit Awards

Google+ Print

الخميس 25-02-2016 05:01

أكثر ما يميز النجمة العالمية أديل (Adele) هو إحساسها المرهف، وهذا الأمر يبدو واضحاً في معظم إطلالاتها، التي غالباً ما تحضر فيها الدموع، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بنجاح ما أو عمل فني عاطفي.

المغنية البريطانية أديل شاركت في مهرجان الـ Brit Awards السنوي، ونالت حصة الأسد من جوائز الحفل، اذ اختيرت افضل مغنية سولو بريطانية، كما كُرمت عن أغنيتها الأخيرة Hello التي كسرت الأرقام القياسية منذ طرحها في أواخر العام الماضي.

مشاركة أديل لم تمر مرور الكرام، اذ تلقت خلال السهرة مفاجأة سارة أفقدتها السيطرة على مشاعرها، وجعلتها تذرف الدموع على المسرح، وهي مقطع يبث من محطة الفضاء الدولية، ويظهر رائد الفضاء البريطاني Tim Peake، وهو يمنحها جائزة النجاح العالمي.

يشار الى ان أديل خلال كلمتها، وجهت كامل دعمها للمغنية كيشا (Kesha) التي تواجه معركة قضائية شرسة ضد المنتج الدكتور لوقا (Dr. Luke) ، متهمة اياه باغتصابها بعدما أرغمها على تناول أقراص مخدّرة، وبرّرت إخفائها الحقيقة لسنوات بهدف حماية نفسها.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها

فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا

فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا

فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس

فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس